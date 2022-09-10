Нижний Новгород, , 20:30 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачёв посетил многопрофильный стационар, поликлинику и перинатальный центр в Нижегородской области, передают местные СМИ.

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Высокопоставленный чиновник, возглавивший комиссию Минздрава, проверил уровень цифровизации в региональных медицинских учреждениях — ему продемонстрировали работу с электронными амбулаторными картами пациентов, историй родов и историй болезни.

Также делегация посетила Нижегородский онкологический диспансер, где ознакомилась с работой централизованной подсистемы «Онкология» и информационной системы «Единая цифровая платформа».

Подводя итог визита в Нижегородскую область, замминистра отметил, что использование единой цифровой платформы в медучреждениях позволит не только увеличить скорость обработки информации в цифровом виде, но и будет способствовать выходу на принципиально новый уровень повышения качества медицинского обслуживания.

«Различные сервисы станут основными инструментами цифровой трансформации, внедрение которых будет сопровождаться трансформацией процессов, стандартов, нормативно-правовых актов, а также культуры и компетенций между врачебным и пациентским сообществом», — подчеркнул Пугачёв.