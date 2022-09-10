Москва, 10 сентября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. 24-летний российский нападающий Федор Чалов забил 50-й гол за московский ЦСКА в чемпионате России. Форвард реализовал пенальти в матче с «Краснодаром» в 9-м туре Мир Российской Премьер-лиги.

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

В текущем сезоне Федор Чалов принял участие в девяти матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле нападающий провел 675 минут.

Действующее соглашение Федора Чалова с ЦСКА рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского форварда в 6 миллионов евро.