Бишкек, 10 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Верховный суд Киргизии оставил в силе приговор, вынесенный бывшему заместителю генерального директора компании «Газпром нефть Азия» Чингизу Айтмурзаеву. Об этом сообщила пресс-служба судебного органа.

Publicdomainpictures.net Приговор

Ранее Айтмурзаева признали виновным в мошенничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также обязали его возместить ущерб в размере более 9,3 млн сомов (6,9 млн рублей).

Также стало известно о том, что Министерство внутренних дел Киргизии возбудило против экс-замглавы «Газпром нефть Азии» ещё одно уголовное дело. Его обвиняют в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере

ИА REGNUM напоминает, что Чингиза Айтмурзаева осудили за то, что в период работы на должности заместителя гендиректора ОсОО «Газпром нефть Азия» он обманным путем получил взаймы крупную сумму денег. Впоследствии Айтмурзаев стал отрицать факт получения денег и отказался их возвращать, несмотря на наличие у потерпевшей договора о займе.