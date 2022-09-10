10 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 20:52 — REGNUM В День города в Москве прошёл Парад судов — в нём приняли участие 40 прогулочных теплоходов.

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Суда движутся вдоль Космодамианской набережной Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Люди наблюдают за парадом судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Колонну возглавил теплоход модели «Москвич» с курсантами Колледжа Академии водного транспорта. Речные суда прошли через центр столицы: от Новоспасского моста до моста Лужников. Впервые Парад судов прошёл с пассажирами на борту. В параде приняли участие около 2 тыс. пассажиров.

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Стартовала флотилия от Новоспасского моста. Встречали суда на набережных и на крыле парящего моста в парке Зарядье. На причалах выступили музыканты проекта «Музыка в метро».

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Парад судов в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM