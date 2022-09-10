Донецк, , 20:24 — REGNUM Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:00 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в Народной милиции ДНР сообщили, что боевики ВСУ выпустили более 100 снарядов и мин по территории республики с начала текущих суток.