Москва, , 20:23 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса состоится. Но позже. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам 10 сентября во время посещения соревнований по конкуру, пишет ТАСС.

Путин и Донбасс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мероприятие перенесли по причине напряжённого графика президента. Песком подчеркнул, что сочинские совещания востребованы.

«Они будут продолжаться, тем более, что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать», — сказал он.