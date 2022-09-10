Москва, 10 сентября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Совещание президента России Владимира Путина с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса состоится. Но позже. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам 10 сентября во время посещения соревнований по конкуру, пишет ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Донбасс

Мероприятие перенесли по причине напряжённого графика президента. Песков подчеркнул, что сочинские совещания востребованы.

«Они будут продолжаться, тем более, что по мере развития специальной военной операции приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать», — сказал он.