Москва, 10 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. России нужна система внутренних соревнований для поддержки атлетов, которые были отстранены от международных турниров после начала спецоперации. Об этом сообщил 10 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, дискриминационные меры в отношении российских спортсменов, спорта, достижений, введенные в том числе Международным олимпийским комитетом, — большая проблема для спортсменов, которые не могут поддерживать свою спортивную форму на должном уровне.

«Это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь на министерство спорта дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных стартов», — заявил Песков, добавив, что в России еще предстоит создать систему внутренних соревнований.

«[Предстоит] компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате с теми странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать. Это большой путь, и его необходимо пройти, чтобы поддержать наших спортсменов», — добавил Дмитрий Песков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после начала специальной операции России Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнования. Большинство спортивных федераций согласились с этой рекомендацией.