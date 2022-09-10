Донецк, 10 сентября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. 20 военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями ВСУ за минувшие сутки. Об этом 10 сентября говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость 20 защитников ДНР погибли, 13 получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуацию в городе Красный Лиман можно назвать достаточно тяжелой.