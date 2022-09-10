Париж, , 19:57 — REGNUM 10 сентября в Париже на стадионе «Парк де Пренс» футбольный клуб «Пари Сен Жермен» в матче седьмого тура французской Лиги 1 2022/23 одержал минимальную победу над «Брестом» со счетом 1:0.

Неймар

Единственный мяч на 30-й минуте встречи забил 30-летний нападающий сборной Бразилии Неймар после передачи Лионеля Месси. Желтые карточки получили Пьерр Лис-Мелу, Неймар, Брендар Шардонне, Преснел Кимпембе, Данилу Перейра, Нуну Мендеш и Мишель Тер-Закарян. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром.

Составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Рамос, Бернат (Мендеш, 78’), Верратти (Руис, 63’), Витинья (Маркиньос, 87’), Месси, Мбаппе (Сарабия, 78’), Неймар (Экитике, 78’).

«Брест»: Бизот, Дюверн, Брасье, Шардонне, Эрей (Дари, 63’), Фадига (Уронен, 71’), Лис-Мелу (Лаже, 71’), Белькебла (Кардона, 88’), Камара (Магнетти, 63’), Онора, Слимани.