10 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента Сербии о том, что ЕС требовал от него занять сторону в конфликте между Россией и Западом.

Светлана Рыбина, , 20:18 — REGNUM Заявление сербского президента Александра Вучича о том, что представители Евросоюза, в том числе Германия и Франция, требовали от Сербии чётко обозначить сторону в вопросе отношений с Российской Федерацией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Представители Европейского союза решили поставить перед Сербией вопрос ребром: либо она с Россией, за что ей, само собой, полагаются страшные мучения, либо же она переходит под патронат Брюсселя со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая потерю суверенитета и обострение отношений с Москвой.

Причём угрозы в адрес Белграда поступают самые что ни на есть конкретные. Вучич утверждает, что власти ЕС предлагают Сербии оказаться в ситуации, где её «экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они». Такие неприкрытые угрозы не могли оставаться в тайне, в связи с чем главе Сербской Республики пришлось открыть эту нелицеприятную правду о Евросоюзе широкой общественности.

«Почему чужие государства так нагло лезут в политику Сербии? Оставьте их уже в покое!» — требует Екатерина Х.

Многие пользователи считают, что Сербия сама достаточно сделала для того, чтобы оказаться между молотом и наковальней. Желая оставаться самостоятельным государством, ей необходимо тем не менее найти сильного союзника, коим и выступила по итогу Российская Федерация. Тем не менее сербы живут в окружении врагов, а значит, Белграду приходится искать общий язык со своими оппонентами, обещая им своё расположение.

«А как Вучич хотел? На двух стульях долго не усидишь. Раз рвешься в Европейский союз, придётся выполнять команды руководства и соответствовать общей линии. Хочешь быть с Россией — тут придётся держать удар», — отмечает Татьяна Б.

Владимир Путин беседует с Александром Вучичем Официальное интернет-представительство президента России

Некоторые комментаторы отмечают, что под давление Брюсселя попадает не только лишь Сербия, а вообще все, кто не согласен с единой линией партии США и их европейских вассалов.

«Евросоюз давит не только на Сербию, которая, кстати, даже не в ЕС, но и на Венгрию, которая ведёт себя как самостоятельная страна, хоть и является членом Европейского союза. Достаточно просто отстаивать свою независимость, чтобы попасть под горячую руку», — считает Надежда П.

«Запад только и делает, что давит на страны, которые поддерживают Россию. Детский сад какой-то. Если что-то не нравится — играйте в своей песочнице, зачем к нам лезете?» — спрашивает Денис Г.

«ЕС на всех давит, кто поддерживает Россию в той или иной степени. Лучше бы со своим кризисом разбирались нормально и не распылялись на всё подряд», — советует Данил Т.

Часть людей полагает, что Запад не устраивает даже нейтральная позиция, которую долгие годы неукоснительно соблюдал Белград, не падая в объятия к России, но и не прекращая вести тесные экономические и политические отношения с Евросоюзом.

«Вучич ведь заявил, что держит нейтралитет. Зачем его заставляют выбирать сторону, если его страна не хочет этого делать?» — удивляется Зинаида Н.

Напомним, 10 сентября сербский президент Александр Вучич заявил о том, что представители Евросоюза, в том числе Германия и Франция, требовали от Сербии чётко обозначить сторону в вопросе отношений с Российской Федерацией.