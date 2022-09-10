Москва, , 19:59 — REGNUM В смене российскими атлетами спортивного гражданства нет ничего страшного, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку. Я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет. Спортсмен должен реализовываться, у меня есть пример моей жены [Татьяны Навки], олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии», — отметил на вопрос ТАСС Песков.

Он пояснил, что его супруга реализовывала себя в разваливающемся Советском Союзе, который не мог дать ей возможность соревноваться, поэтому какое-то время она была гражданкой Белоруссии и США.

«А потом она стала гражданкой Российской Федерации и получила золотую медаль, поэтому ничего страшного в этом нет», — заключил он.

Напомним, после начала специальной операции России Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнования. Большинство спортивных федераций согласились с этой рекомендацией. Осенью стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России в декабре рассмотрит семь запросов от спортсменов на смену спортивного гражданства.

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