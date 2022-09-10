Москва, 10 сентября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по экономике. На нём обсудят социально экономическое положение страны, в том числе подготовку бюджета РФ на ближайшие три года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут 10 сентября СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Пресс-секретарь российского лидера также проинформировал журналистов об отсрочке совещания президента с руководством Минобороны и представителями ОПК в Сочи. Из-за напряжённого графика Владимира Путина мероприятие пришлось сдвинуть на позднее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Москве ведётся подготовка встречи президента России Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика.