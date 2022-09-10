Москва, 10 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored признал 24-летнего колумбийского атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля с оценкой 7.91 лучшим игроком матча 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 ЦСКА — «Краснодар».

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В матче с «быками» полузащитник «красно-синих» отметился одним забитым мячом, двумя успешными обводками, одним выигранным верховым единоборством и одним удачным отбором. Точность передач колумбийца составила 68%.

Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с 18 февраля 2022 года после перехода из «Ривер Плейта» на правах аренды. После завершения прошлого сезона московский клуб выкупил футболиста за 6 миллионов евро.