Станислав Тарасов, 10 сентября 2022, 19:58 — REGNUM Национальное агентство б. УССР по вопросам предотвращения коррупции включило основателя «Грузинской мечты», экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список. При этом представители власти б. УССР выразили уверенность, что их примеру последует Запад. Ранее Совет Евросоюза назвал одним из условий предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС деолигархизацию. Этому предшествовала жесткая резолюция Европарламента по Грузии, в которой одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили. Одновременно проходят многомиллионные судебные разбирательства Иванишвили с подразделениями швейцарского банка Credit Suisse, который стал ограничивать его доступ к своим банковским ресурсам.
В правящей партии расценили действия банка как рэкет и отметили, что всё это порождает большие вопросы. В этой связи председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «происходит шантаж со стороны представителей властей б. УССР, которые требуют включить страну в войну, но ничто не заставит власти Грузии открыть второй фронт». По его словам, «ни Арахамия (лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде б. УССР), ни Подоляк (советник главы офиса президента б. УССР), никто не заставит нас сделать шаги против страны». Помимо этого, Кобахидзе категорически опроверг вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. По некоторым сведениям, за этой компанией со стороны Запада стоит посол США в Грузии Келли Дегнан. В грузинские СМИ просочились сведения о ее неформальной встрече с Иванишвили еще 21 марта этого года, на которой якобы велись разговоры «о вовлечении Грузии в войну против России» и шел шантаж Иванишвили.
Мол, США израсходовали на Грузию шесть миллиардов долларов, и теперь наступает момент возврата долга. В то же время сам факт такой встречи подается как «признание Западом важной роли Иванишвили в политической жизни Грузии», которой он «управляет из-за кулис». Всё это происходит на фоне начала работы осенней сессии парламента Грузии, которая открылась очередным скандальным заявлением оппозиции с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Депутат от «Единого национального движения» (ЕНД) Леван Бежашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» утратила легитимность, поскольку ведет «антизападный курс». По его словам, в этих условиях у грузинского общества «нет роскоши ждать конституционных сроков смены власти». Напомним, что очередные выборы в парламент должны пройти в Грузии в 2024 году. К тому же председатель ЕНД Ника Мелия анонсировал протестные акции. Он назвал правящую партию «русской мечтой», которая «тянет Грузию обратно в имперское лоно».
Но, по оценке многих грузинских экспертов, главный удар наносится всё же по Иванишвили, которого стремятся накрыть волной «деолигархизации». Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в России нежелательной) в своем докладе обвинило его в «захвате государства и в сделках с Россией». За всей этой политической возней, как считает политолог Петре Мамрадзе, стоят стремления США и Запада «окунуть Грузию в хаос», так как у ЕНД нет шансов победить даже на досрочных выборах. Она имеет рейтинг 5–7%. Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе конкретизирует сказанное и указывает на существование политических сил и внутри, и за пределами страны, которые хотят разжечь еще один костер войны против России. В США и НАТО не скрывают своих планов образовать связку по Черному морю между Грузией и б. УССР, а также с Финляндией и Швецией. Потенциальным вариантом считается возможность объединения Грузии с другими странами региона, с Арменией и Азербайджаном, а б. УССР с Молдавией. Так что «Большая игра» в Закавказье продолжается.
В то же время, не демонстрируя желания идти на открытое противостояние с американцами, «Грузинская мечта» пытается защититься и формирует с этой целью подконтрольную ей новую платформу. Политический климат в Грузии не располагает условиями для очередной «цветной революции» и максимум, которого можно ожидать, обычные привычные локальные волнения.