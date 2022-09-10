10 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 19:58 — REGNUM Национальное агентство б. УССР по вопросам предотвращения коррупции включило основателя «Грузинской мечты», экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список. При этом представители власти б. УССР выразили уверенность, что их примеру последует Запад. Ранее Совет Евросоюза назвал одним из условий предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС деолигархизацию. Этому предшествовала жесткая резолюция Европарламента по Грузии, в которой одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили. Одновременно проходят многомиллионные судебные разбирательства Иванишвили с подразделениями швейцарского банка Credit Suisse, который стал ограничивать его доступ к своим банковским ресурсам.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В правящей партии расценили действия банка как рэкет и отметили, что всё это порождает большие вопросы. В этой связи председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «происходит шантаж со стороны представителей властей б. УССР, которые требуют включить страну в войну, но ничто не заставит власти Грузии открыть второй фронт». По его словам, «ни Арахамия (лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде б. УССР), ни Подоляк (советник главы офиса президента б. УССР), никто не заставит нас сделать шаги против страны». Помимо этого, Кобахидзе категорически опроверг вмешательство Иванишвили в процесс управления страной. По некоторым сведениям, за этой компанией со стороны Запада стоит посол США в Грузии Келли Дегнан. В грузинские СМИ просочились сведения о ее неформальной встрече с Иванишвили еще 21 марта этого года, на которой якобы велись разговоры «о вовлечении Грузии в войну против России» и шел шантаж Иванишвили.

Мол, США израсходовали на Грузию шесть миллиардов долларов, и теперь наступает момент возврата долга. В то же время сам факт такой встречи подается как «признание Западом важной роли Иванишвили в политической жизни Грузии», которой он «управляет из-за кулис». Всё это происходит на фоне начала работы осенней сессии парламента Грузии, которая открылась очередным скандальным заявлением оппозиции с требованием проведения досрочных парламентских выборов. Депутат от «Единого национального движения» (ЕНД) Леван Бежашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» утратила легитимность, поскольку ведет «антизападный курс». По его словам, в этих условиях у грузинского общества «нет роскоши ждать конституционных сроков смены власти». Напомним, что очередные выборы в парламент должны пройти в Грузии в 2024 году. К тому же председатель ЕНД Ника Мелия анонсировал протестные акции. Он назвал правящую партию «русской мечтой», которая «тянет Грузию обратно в имперское лоно».

Ника Мелия European People's Party

Но, по оценке многих грузинских экспертов, главный удар наносится всё же по Иванишвили, которого стремятся накрыть волной «деолигархизации». Агентство США по международному развитию (USAID) (организация, признанная в России нежелательной) в своем докладе обвинило его в «захвате государства и в сделках с Россией». За всей этой политической возней, как считает политолог Петре Мамрадзе, стоят стремления США и Запада «окунуть Грузию в хаос», так как у ЕНД нет шансов победить даже на досрочных выборах. Она имеет рейтинг 5–7%. Председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе конкретизирует сказанное и указывает на существование политических сил и внутри, и за пределами страны, которые хотят разжечь еще один костер войны против России. В США и НАТО не скрывают своих планов образовать связку по Черному морю между Грузией и б. УССР, а также с Финляндией и Швецией. Потенциальным вариантом считается возможность объединения Грузии с другими странами региона, с Арменией и Азербайджаном, а б. УССР с Молдавией. Так что «Большая игра» в Закавказье продолжается.

В то же время, не демонстрируя желания идти на открытое противостояние с американцами, «Грузинская мечта» пытается защититься и формирует с этой целью подконтрольную ей новую платформу. Политический климат в Грузии не располагает условиями для очередной «цветной революции» и максимум, которого можно ожидать, обычные привычные локальные волнения.