Донецк, 10 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:25 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Новобахмутовке еще шесть мин калибра 120 мм.