Москва, 10 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА в центральном матче 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал крупную победу над «Краснодаром» со счетом 4:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Хорхе Карраскаль (30’ пенальти), Федор Чалов (45+7’ пенальти), Хесус Медина (62’ пенальти) и Адольфо Гайч (90+1’ Иван Обляков). Единственный гол «быков» на 47-й минуте встречи забил эквадорский фланговый защитник Кристиан Рамирес.

Составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Бахтиёр Зайнутдинов, Игорь Дивеев, Милан Гаич, Мойзес, Саша Зделар (Владислав Яковлев, 90’), Виктор Мендес, Хорхе Карраскаль (Никита Ермаков, 74’), Федор Чалов (Адольфо Гайч, 74’), Хесус Медина (Иван Обляков, 85’).

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Кайо, Сергей Бородин, Сергей Волков, Эдуард Сперцян, Михайло Баньяц (Ильзат Ахметов), Никита Кривцов (Вячеслав Якимов, 46’), Джон Кордоба, Алексей Ионов (Жоао Батши, 70’), Олакунле Олусегун.

ЦСКА, одержав шестую победу в сезоне и набрав 20 очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 17-ю очками временно остался на третьем месте.