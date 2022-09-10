Лондон, 10 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. 19 сентября в Вестминстерском аббатстве состоятся похороны королевы Елизаветы II. Об этом 10 сентября говорится в распространенном Букингемским дворцом заявлении.

Senedd Cymru Елизавета II

«Похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве… 19 сентября», — отмечается в документе.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября в Великобритании в возрасте 96 лет умерла Елизавета II. Она правила страной с 1952 года.