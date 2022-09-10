Вологда, 10 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, актер сериала «Глухарь» Владимир Таныгин умер на 73-м году жизни в Вологде, сообщили 10 сентября в Вологодском драматическом театре (ВДТ).

Vk.com/vdrama Заслуженный артист России Владимир Таныгин

«Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актёра, заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится во вторник, 13 сентября, в 10:00 в зале церемоний на Набережной 6 армии, 129.

Владимир Таныгин был актером Душанбинского русского театра им. Вл. Маяковского, работал в театрах в Оренбурге, Красноярске и Омске. С 2000 года — актер Вологодского государственного драматического театра. Также снимался в детективе 1987 года с Сергеем Бондарчуком «Случай в аэропорту», в сериале «Глухарь», сыграл призрака отца Гамлета в телефильме «Гамлет» 2014 года.