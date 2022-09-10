Белград, 10 сентября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Москве готовится встреча президента России Владимира Путина и члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишут 10 сентября СМИ.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Определённые контакты готовятся, мы своевременно сообщим», — сказал Песков.

Стоит отметить, ранее руководитель представительства Сербии в Москве Душко Перович заявил, что встреча может состояться 20 сентября. Прошлая встреча Путина и Додика прошла в начале лета 2022 года во время Петербургского международного экономического форума.