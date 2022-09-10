Мюнхен, Германия, , 19:36 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» упустила победу над «Штутгартом», пропустив решающий мяч на 90+2-й минуте встреча. Матч 6-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23 проходил в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами в составе «Баварии» отметились Матис Тель (36’ Альфонсо Дэвис) и Джамал Мусиала (60’ Нуссаир Мазрауи). Голы «Штутгарта» забили Крис Фюрлих (57’ Константинос Мавропанос) и Серу Гирасси (90+2’ пенальти).

Желтые карточки получили Борна Соса, Хироки Ито, Науиру Ахамада, Вальдемар Антон, Атакан Каразор, Маттейс де Лигт и Лерой Сане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. Ассистенты главного судьи — Марк Борш и Тимо Герах.

После шести сыгранных матчей «Бавария», одержав три победы и набрав 12 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Штутгарт» с пятью очками располагается на 13-й позиции.