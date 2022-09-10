Лейпциг, Германия, , 19:31 — REGNUM 21-летний атакующий полузащитник сборной Венгрии по футболу Доминик Шобослаи с оценкой 8.95 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча шестого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 «Ред Булл Лейпциг» — «Боруссия» (3:0).

Игроки «РБ Лейпциг» Dierotenbullen.com

В матче со «шмелями» Шобослаи отметился одним забитым мячом, одной успешной обводкой и тремя удачными отборами. Точность передач венгерского футболиста составила 79%.

За «Ред Булл Лейпциг» Доминик Шобослаи выступает с 1 января 2021 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 22 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 28 миллионов евро.