Лейпциг, Германия, 10 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» разгромил дортмундскую «Боруссию» в первом матче под руководством Марко Розе. Игра шестого тура Бундеслиги 2022/23 завершилась со счетом 3:0.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Вилли Орбан (6’ Доминик Шобослаи), Доминик Шобослаи (45’ Мохамед Симакан) и Амаду Айдара (84’ Тимо Вернер). Желтые карточки получили Тома Менье, Конрад Лаймер и Дэвид Раум.

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Симакан (Хенрихс, 68’), Орбан, Раум, Диалло (Гвардиол, 77’), Форсберг (Айдара, 77’), Шобослаи, Нкунку, Шлагер, Лаймер (Кампль, 85’), Вернер (Силва, 85’).

«Боруссия»: Майер, Шлоттербек, Геррейру, Менье, Зюле, Озкан (Ньенма, 69’), Ройс, Вульф (Рейна, 59’), Брандт (Мукоко, 59’), Беллингем, Модест (Джан, 87’).

На данный момент «Боруссия» с четырьмя победами и 12-ю набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Ред Булл Лейпциг», набрав 8 очков, поднялся на 10-ю позицию.