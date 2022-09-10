Киев, , 19:25 — REGNUM В ходе специальной военной операции российские артиллеристы изюмско-балаклейской группировки войск уничтожили вражеских операторов БЛА с боевым охранением, проявив мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об этом сообщили 10 сентября в Минобороны РФ.

«Командир самоходной артиллерийской батареи во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БЛА с боевым охранением. По уточнённым координатам артиллерийская батарея самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» и личный состав из состава боевого охранения», — сказали в ведомстве.

По данным Министерства обороны России, за последнее время артиллерийская батарея 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожила шесть единиц бронетехники, минометный расчёт и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало работу расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС- 1А «Солнцепек» по уничтожению противника.

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