Москва, 10 сентября, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и королем Великобритании Карлом III пока не планируется. Об этом 10 сентября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Нет, — сказал Песков. — Никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин направил свои поздравления новому монарху Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю его вступления на престол.