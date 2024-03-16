Севилья, Испания, 10 сентября, 2022, 19:21 — ИА Регнум. 10 сентября в Барселоне на стадионе «RCD Эспаньол» футбольный клуб «Эспаньол» в матче пятого тура испанской Ла Лиги 2022/23 уступил «Севилье». Основное время встречи завершилось со счетом 2:3.

Manutd.com «Севилья»

Забитыми мячами в составе «Севильи» отметились Эрик Ламела (1’ Хосе Анхель Кармона) и Хосе Анхель Кармона (26’, 45’). Голы «Эспаньола» забили Хоселу (45+4’ пенальти) и экс-нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт (62’).

Составы команд:

«Эспаньол»: Исо, Гил (Саез, 76’), Кабрера, Оливан, Гомес, Пуадо (Меламед, 88’), Дардер, Соуза, Брэйтуэйт, Экспосито (Гомес, 59’), Хоселу.

«Севилья»: Буну, Гудель, Акунья (Теллес, 46’), Салас (Рекик, 67’), Кармона (Навас, 73’), Жордан (Ракитич, 73’), Торрес (Куасси, 67’), Фернандо, Иско, Эн-Несери, Ламела.

«Севилья», одержав первую победу в сезоне и набрав четыре очка, поднялась на 15-е место. «Эспаньол» с тем же количеством очков опустился на 17-ю строчку.