Будапешт, 10 сентября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза к России не оправдали возложенных на них ожиданий, поэтому могут быть пересмотрены в следующем европейском политическом сезоне, написал 10 сентября в одной из социальных сетей советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

По его словам, Евросоюз ввел санкции на определенный период времени, поэтому в осеннем политическом сезоне пойдет речь, в том числе, об оценке санкций.

«Если мы посмотрим на себя и оглянемся на весь мир, то увидим, что санкции не оправдали возложенных на них ожиданий», — написал Орбан отметив, что и санкции работают, когда крупный игрок применяет их против мелкого.

«В этом отношении, если посмотреть на сферу энергетики, ситуация прямо противоположная: Россия — энергетический гигант, а Европа — карлик, — отметил политик добавив, что поэтому эту политику следует пересмотреть. — Об этом будет следующий европейский политический сезон».

Напомним, введенные ЕС после начала специальной военной операции России на территории б. УССР санкции привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.