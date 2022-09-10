Вашингтон, 10 сентября, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Сеть выложили дебютный трейлер фильма «Зачарованная 2» режиссёра Адама Шенкмана. Об этом пишет портал Collider.

Цитата из трейлера Эми Адамс в фильме «Зачарованная 2» режиссёра Адама Шенкмана

Действие сиквела развернётся спустя 15 лет после событий оригинальной ленты. Главная героиня (Эми Адамс) вместе с супругом (Патрик Демпси) и детьми переезжает «за черту города», где ей предстоит преодолеть новые испытания. Выход картины запланирован на 24 ноября 2022 года.

Напомним, первая часть «Зачарованной» вышла в 2007 году. В центре сюжета ленты оказалась принцесса Жизелль, которая попала из мультипликационной вселенной в реальный мир.