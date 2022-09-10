Киев, , 19:09 — REGNUM Минобороны РФ показало работу тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» из изюмско-балаклейской группировки ВС РФ по киевским войскам. Ролик обнародован в интернете. На видео показано выдвижение ТОС-1А на позицию и ведение огня по противнику.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» Иван Шилов © ИА REGNUM

В Миноброны России отметили, что расчёты тяжёлых огнемётных системам ТОС- 1А «Солнцепёк», действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ.

«Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжёлой огнемётной системой», — сообщили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Миноброны приняло решение о переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск для наращивания сил на территории Донецкой Народной Республики.

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