Киев, 10 сентября, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало работу тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» из изюмско-балаклейской группировки ВС РФ по киевским войскам. Ролик обнародован в интернете. На видео показано выдвижение ТОС-1А на позицию и ведение огня по противнику.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

В Миноброны России отметили, что расчёты тяжёлых огнемётных системам ТОС- 1А «Солнцепёк», действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ.

«Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжёлой огнемётной системой», — сообщили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Миноброны приняло решение о переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск для наращивания сил на территории Донецкой Народной Республики.