10 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова члена главного совета администрации Запорожской области о том, что киевские боевики пытаются устроить аварию на Запорожской АЭС, чтобы добиться её остановки.

Артур Савин, , 19:15 — REGNUM Заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова о том, что киевские боевики пытаются искусственно создать проблемы для эксплуатации Запорожской атомной электростанции, чтобы вывести её из строя и добиться остановки, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Последствия ядерной катастрофы Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

Киевский неонацистский режим на постоянной основе совершает провокационные действия, целью которых является попытка вывести из строя Запорожскую атомную станцию. Нацисты добиваются отказа системы энергоснабжения, чтобы больше не шёл переток и не снималось напряжение. Такая аварийная ситуация приведёт к тому, что нагрузка на реактор в значительной степени вырастет, а это в свою очередь неминуемо приведёт к повышенному износу турбин на электростанции. Рогов убеждён, что Киев сознательно идёт на провокацию, чтобы вывести из строя и остановить атомную электростанцию.

«Это очевидно всем сейчас. Само собой, Киев сделал много, чтобы создать провокации на ЗАЭС, поэтому такие объекты Россия и брала в первую очередь под собственный контроль», — отметила Сабина Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Киев уже доказал всему окружающему миру, той его части, которая не собирается закрывать глаза на происходящее, что обстрелы Запорожской АЭС и постоянные попытки устроить аварию на линии энергоснабжения являются его рук делом.

«Киев постоянно провоцирует ядерную катастрофу и не думает, что если ЗАЭС взорвётся, это будет второй Чернобыль, помноженный на два. Всех накроет, включая самих же нацистов», — указывает Sergey K.

Чернобыльская АЭС Тимур Железный

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты отошли от обстрелов в угоду сознательному провоцированию аварийных ситуаций, что также может стать причиной глобальной радиоактивной катастрофы.

«Видимо, нацистам подсказали из Вашингтона о новом способе спровоцировать катастрофу. И ведь западные СМИ как всегда подхватят, раскачают и будут обвинять во всём нас. Действительно, это уже откровенный ядерный шантаж и терроризм», — считает пользователь «Тихий Рубеж».

Часть людей полагает, что даже эти новые факты преступлений киевской стороны не заставят международные организации осудить действия американских марионеток.

«Очень, конечно, удивительно, что есть конкретные факты обстрелов атомной станции со стороны ВСУ, но мировое сообщество делает вид, что не понимает, кто это делает. Более того, продолжает обвинять Россию в эскалации. Это уже абсурд какой-то», — поделилась своим мнением Лариса З.

Нашлись и те, кто задаёт вопросы руководству Российской Федерации, которое почему-то избрало для себя роль наблюдателя во всё ухудшающемся процессе вокруг Запорожской атомной электростанции.

«А когда, извините за интерес, нацисты потеряют возможность совершать провокации по отношению к Запорожской АЭС? Уже больше месяца эти обстрелы длятся. Даже МАГАТЭ приезжало, и всё без толку. Почему российское командование молчит и ничего не делает с тем, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с ЗАЭС?» — спрашивает Мартин С.

Напомним, 10 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил РИА Новости о том, что киевские боевики пытаются искусственно создать проблемы для эксплуатации Запорожской атомной электростанции, чтобы вывести её из строя и добиться остановки.