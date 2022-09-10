Донецк, 10 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:20 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку и Донецк из артиллерии.