Екатеринбург, 11 сентября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В Свердловской области в 08:00 по местному времени (06:00 мск) открылись избирательные участки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cian Akril Герб Свердловской области

Жители региона выбирают губернатора. Кроме того, в 53 муниципалитете проводятся местные выборы. Граждане выбирают главу сельского поселения и депутатов местных дум.

Голосование проводится в течение одного, единого дня голосования. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.