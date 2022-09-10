Вашингтон, 10 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Disney представила первый тизер мюзикла «Русалочка» Роба Маршалла («Пираты Карибского моря: На странных берегах»). Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из тизера Холли Бэйли в фильме «Русалочка» режиссёра Роба Маршалла

В ролике появляется главная героиня — Ариэль, роль которой исполнит певица и актриса Холли Бэйли. Сама лента станет адаптацией одноимённого мультфильма Disney 1989 года.

Напомним, премьера «Русалочки» Роба Маршалла намечена на 26 мая 2023 года. В мюзикле также сыграют Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Джуд Акувидике, Мелисса Маккарти и другие.