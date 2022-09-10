Донецк, 10 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Достаточно тяжелой можно назвать ситуацию в городе Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Немного о Красном Лимане, — сказал Пушилин. — Ситуация там остается достаточно тяжелой, как и в ряде других населенных пунктов на севере республики».

При этом глава ДНР добавил, что он остается на связи с подразделениями, местными администрациями, и с экстренными службами.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября военкор Readovka Кирилл Имашев сообщил, что под контролем ВС РФ находится город Красный Лиман.