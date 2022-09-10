Генсек ООН призвал страны мира помочь пострадавшему от наводнений Пакистану
Исламабад, 10 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны помочь Пакистану, пострадавшему от наводнений, сообщает 10 сентября телеканал Geo TV.
Гутерриш посетил пострадавшие от наводнений районы пакистанской провинции Синд. Во время встречи с местными жителями генсек отметил, что то, что ООН делает для Пакистана, «является каплей в море на фоне того, что необходимо сделать».
"Мы прекрасно осознаем наши ограниченные возможности и ресурсы. Однако вы можете быть абсолютно уверены: мы полностью солидарны с пакистанским народом», — обратился к местным жителям генеральный секретарь организаций объединенных наций. Также он пообещал приложить усилия для повышения осведомленности остальных стран о происходящей в Пакистане катастрофе и призвать международное сообщество оказать Исламабаду немедленную помощь.
«Это вопрос не щедрости, а справедливости», — отметил Гутерриш пояснив, что парниковые газы ускорили изменение климата, и страны с большим следом выбросов парниковых газов должны понимать эти проблемы. «Это не просто вопрос солидарности или щедрости, это вопрос справедливости, которую Пакистан платит за то, что было создано другими», — подчеркнул он.
Напомним, Пакистан получает сильные — часто разрушительные — дожди во время ежегодного сезона муссонов. Однако такие ливни, как в этом году, не наблюдались десятилетиями. В результате непогоды в стране погибли почти 1,4 тыс. человек, травмы получили 12,7 тыс. жителей, было повреждено более 1,7 млн домов. По оценкам местных властей, ущерб от наводнений в Пакистане превышает $10 млрд.