Исламабад, 10 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны помочь Пакистану, пострадавшему от наводнений, сообщает 10 сентября телеканал Geo TV.

Kremlin.ru Антониу Гутерриш

Гутерриш посетил пострадавшие от наводнений районы пакистанской провинции Синд. Во время встречи с местными жителями генсек отметил, что то, что ООН делает для Пакистана, «является каплей в море на фоне того, что необходимо сделать».

"Мы прекрасно осознаем наши ограниченные возможности и ресурсы. Однако вы можете быть абсолютно уверены: мы полностью солидарны с пакистанским народом», — обратился к местным жителям генеральный секретарь организаций объединенных наций. Также он пообещал приложить усилия для повышения осведомленности остальных стран о происходящей в Пакистане катастрофе и призвать международное сообщество оказать Исламабаду немедленную помощь.

«Это вопрос не щедрости, а справедливости», — отметил Гутерриш пояснив, что парниковые газы ускорили изменение климата, и страны с большим следом выбросов парниковых газов должны понимать эти проблемы. «Это не просто вопрос солидарности или щедрости, это вопрос справедливости, которую Пакистан платит за то, что было создано другими», — подчеркнул он.

Напомним, Пакистан получает сильные — часто разрушительные — дожди во время ежегодного сезона муссонов. Однако такие ливни, как в этом году, не наблюдались десятилетиями. В результате непогоды в стране погибли почти 1,4 тыс. человек, травмы получили 12,7 тыс. жителей, было повреждено более 1,7 млн домов. По оценкам местных властей, ущерб от наводнений в Пакистане превышает $10 млрд.