Белгород, 10 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. На границе с Белгородской областью наращивают волонтерскую помощь, беженцам, которые массово покидают Харьковскую область из-за усилившихся обстрелов киевских националистов. Об этом сообщил 10 сентября секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Информация об этом опубликована на сайте партии.

er.ru Помощь беженцам

По словам политика, сводный волонтёрский отряд переброшен из Балаклеи, Купянска, Изюма и Волчанска. На границе с Белгородской областью сейчас скопилось более 400 автомобилей.

«Наши добровольцы помогают с питанием, регистрацией, размещением. Помогаем и с заправкой машин, чтобы люди могли поехать дальше — к родственникам или в пункт временного размещения в других наших регионах», — сказал Турчак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для достижения целей специально военной операции по демилитаризации и денацификации [б. УССР].