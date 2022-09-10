Донецк, 10 сентября, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Города Горловка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:05 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм; 18:07 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов.