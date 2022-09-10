Варшава, , 18:34 — REGNUM Власти Польши не исключают, что в будущем обратятся в международные суды, чтобы получить от Германии репарации за потери во время Второй мировой войны. Об этом сообщил 10 сентября в интервью журналу Der Spiegel премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, власти Польши намерены провести переговоры о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны в Берлине и пригласить представителей Израиля, поскольку половина жертв в стране были гражданами еврейского происхождения.

«Эквивалент 6,2 трлн злотых (около $ 1,5 трлн, — прим. ред.) — не такая уж и фантастическая сумма. Бюджет всей Федеративной Республики Германии, то есть бюджет федерального правительства вместе с бюджетом земель, почти такой же большой», — заметил Моравецкий, добавив, что Польша «больше всего пострадала во время Второй мировой войны, но никогда не получала за это компенсацию».

"Сначала мы обратимся к правительству в Берлине с дипломатической нотой <…> Не исключено, что на более позднем этапе мы также обратимся со своими требованиями в международные суды. Мы объедем весь мир, чтобы представить доклад, учитывающий не только человеческие и материальные потери, но и потери культурных ценностей», — пояснил Моравецкий.

Премьер-министр страны указал, что власти Польши считают неверными правовые анализы немцев, согласно которым его страна отказалась от репараций в соглашении с ГДР в 1953 году.

«Советский Союз в свое время вынудил Польшу сделать это. Поляки не могли требовать репараций от социалистического «братского народа» <…> Никаких ратификационных документов в ООН представлено не было. Мы не признаем соглашение», — констатировал Матеуш Моравецкий.

Напомним, в правительстве ФРГ вопрос о репарациях считают закрытым. Германия не видит оснований для каких-либо компенсаций, прежде всего потому, что в 1953 году Польша официально отказалась от них.

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