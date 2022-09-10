Берлин, 10 сентября, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Правительству Германии стоит отказаться от политики антироссийских санкций и начать переговоры с Москвой о возобновлении поставок газа. Об этом в интервью Die Welt заявила депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

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По её словам, Германия развязала экономическую войну против России, и теперь Берлину предстоит завершить её дипломатическим путем. Это снимет с повестки обсуждение такой темы, как продление сроков эксплуатации атомных электростанций.

Политик поддерживает демонстрации, связанные с подорожанием топлива. »Я считаю, людям необходимо срочно выходить на улицы и протестовать», — сказала Сара Вагенкнехт.

Напомним, из-за санкций против России в Европе подскочили цены на энергоресурсы. Инфляция в странах ЕС бьёт рекорды.