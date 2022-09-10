Донецк, , 18:13 — REGNUM Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Донецкой Народной Республики (ДНР) назначен Эдуард Осипов. Соответствующий указ, подписанный главой ДНР Денисом Пушилиным, опубликован на его официальном сайте.

Денис Пушилин Denis-pushilin.ru

«Назначить Министром строительства и ЖКХ ДНР Осипова Эдуарда Александровича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ вступил в силу со дня подписания.

Как передавало ИА REGNUM, 8 сентября в поздравлении с 79-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия и республики Донбасса одержат победу и на этот раз, так же как и в Великую Отечественную войну.