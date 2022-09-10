Женева, Швейцария, , 18:20 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России и верховный комиссар ООН по делам беженцев обсудили гуманитарную ситуацию на территории бывшей УССР, сообщили 10 сентября в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Встреча Сергея Вершинина и Филиппо Гранди состоялась 9 сентября в Женеве.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов, включая текущую гуманитарную ситуацию в Луганской и Донецкой Народных Республиках и на [б. УССH]», — говорится в сообщении.

Особое внимание, отметили в МИД РФ, было уделено обсуждению перспектив продвижения процесса возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания.

«С обеих сторон подтверждена нацеленность на продолжение конструктивного и эффективного взаимодействия», — добавили в пресс-службе.

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