Женева, Швейцария, 10 сентября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен на встрече в Женеве обсудили конкретные шаги по обеспечению беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции на мировые рынки. Информация опубликована 10 сентября на сайте МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

В рамках второго раунда очных консультаций речь шла о реализации российско-ООНовского Меморандума о взаимопонимании по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки.

«Намечены дальнейшие шаги по обеспечению беспрепятственного экспорта российской продукции, прежде всего в страны Африки, Азии и Латинской Америки, в том числе в целях снижения угроз глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении министерства.

Стоит отметить, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не выполняет свои обещания по реализации части меморандума РФ с ООН и не отменяет санкции. Это создает препятствие доступу российских зерна и удобрений на рынки.

Между Россией и ООН заключён меморандум. Согласно соглашению всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.