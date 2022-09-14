Андрей Лавренчук,
14 сентября 2022, 08:10 — REGNUM Во Владивостоке 10 сентября состоялась торжественная церемония открытия 19-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этом году фестиваль вернулся к истокам — проход гостей по звездной дорожке и церемонию открытия проводили в кинотеатре «Океан», как и в первые годы его проведения. Перед церемонией по синей ковровой дорожке прошли генеральный директор МКФ «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий, почетный президент фестиваля Андрей Соколов, а также члены жюри, актеры, участники фестиваля, продюсеры и другие известные личности.
Кинотеатр Океан во Владивостоке
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Ефим Звеняцкий, Алексей Учитель и Андрей Соколов
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Почетный президент 19-го кинофестиваля «Меридианы Тихого», режиссер Андрей Соколов
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Генеральный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Председатель жюри кинофестиваля «Меридианы Тихого», режиссер Алексей Учитель
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Кинофестиваль традиционно привлекает внимание жителей и гостей города, которые стоят в ожидании знаменитостей. В 2022 году проход гостей по звездной дорожке сопровождался музыкой камерного оркестра Camerata под управлением Антона Торбеева.
В ожидании звёзд
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Актриса Ольга Хохлова
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Художественный руководитель камерного оркестра Camerata, дирижер Приморской сцены Мариинского театра Антон Торбеев
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Член Жюри, программный директор кинофестиваля «Артдокфест» Виктория Белопольская
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Актер Алексей Гуськов
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Павел Астахов с супругой
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Члены основного жюри, Антон Малышев, Виктория Белопольская и Юсуп Разыков
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Член жюри NETPAC, руководитель Сахафильма Сардана Саввина
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
После этого всё действо переместилось в зал IMAX кинотеатра «Океан». Первой парой ведущих выступили актер Сергей Кошонин и актриса Анна Чурина. В ходе церемонии открытия с небольшими речами выступили заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова, гендиректор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий, почетный президент фестиваля, режиссер Андрей Соколов и председатель основного жюри Алексей Учитель.
Министр культуры Приморского края Елена Бронникова
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Председатель жюри кинофестиваля, режиссер Алексей Учитель
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Почетный президент кинофестиваля, режиссер Андрей Соколов
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого»
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Генеральный директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Традиционно в ходе церемонии были танцевальные и песенные номера. Так как 10 сентября в текущем году пришлось на 150-летнюю годовщину со дня рождения знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева, была представлена и небольшая постановка из его путевого дневника в исполнении артистов Приморского театра имени Максима Горького.
Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого», к 150-летнему юбилею Владимира Арсеньева
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого», к 150-летнему юбилею Владимира Арсеньева
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого»
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Ведущие Церемонии открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого» актер Сергей Кошонин и актриса Анна Чурина
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Оригинальным образом в этом году представили и призы кинофестиваля — в виде танцевального номера.
Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого»
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого»
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого»
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Завершилась церемония традиционным ударом в рынду, символизирующим открытие кинофестиваля.
Ефим Звеняцкий и Андрей Соколов открывают 19-й МКФ «Меридианы Тихого»
Андрей Лавренчук © ИА REGNUM
Впереди зрителей ждут около 200 фильмов из 39 стран мира, мастер-классы, выставки, творческие встречи и другие мероприятия. В этом году в конкурсной программе «Меридианов» участвуют семь полнометражных фильмов и шесть короткометражных картин. Победителей объявят в ходе церемонии закрытия 16 сентября.