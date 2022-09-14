14 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Андрей Лавренчук, , 08:10 — REGNUM Во Владивостоке 10 сентября состоялась торжественная церемония открытия 19-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этом году фестиваль вернулся к истокам — проход гостей по звездной дорожке и церемонию открытия проводили в кинотеатре «Океан», как и в первые годы его проведения. Перед церемонией по синей ковровой дорожке прошли генеральный директор МКФ «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий, почетный президент фестиваля Андрей Соколов, а также члены жюри, актеры, участники фестиваля, продюсеры и другие известные личности.

Кинотеатр Океан во Владивостоке Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Ефим Звеняцкий, Алексей Учитель и Андрей Соколов Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Почетный президент 19-го кинофестиваля «Меридианы Тихого», режиссер Андрей Соколов Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Генеральный директор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Председатель жюри кинофестиваля «Меридианы Тихого», режиссер Алексей Учитель Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Кинофестиваль традиционно привлекает внимание жителей и гостей города, которые стоят в ожидании знаменитостей. В 2022 году проход гостей по звездной дорожке сопровождался музыкой камерного оркестра Camerata под управлением Антона Торбеева.

В ожидании звёзд Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Актриса Ольга Хохлова Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Художественный руководитель камерного оркестра Camerata, дирижер Приморской сцены Мариинского театра Антон Торбеев Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Член Жюри, программный директор кинофестиваля «Артдокфест» Виктория Белопольская Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Актер Алексей Гуськов Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Павел Астахов с супругой Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Члены основного жюри, Антон Малышев, Виктория Белопольская и Юсуп Разыков Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Член жюри NETPAC, руководитель Сахафильма Сардана Саввина Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

После этого всё действо переместилось в зал IMAX кинотеатра «Океан». Первой парой ведущих выступили актер Сергей Кошонин и актриса Анна Чурина. В ходе церемонии открытия с небольшими речами выступили заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова, гендиректор кинофестиваля «Меридианы Тихого» Ефим Звеняцкий, почетный президент фестиваля, режиссер Андрей Соколов и председатель основного жюри Алексей Учитель.

Министр культуры Приморского края Елена Бронникова Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Председатель жюри кинофестиваля, режиссер Алексей Учитель Андрей Лавренчук © ИА REGNUM Почетный президент кинофестиваля, режиссер Андрей Соколов Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого» Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Генеральный директор кинофестиваля Ефим Звеняцкий Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Традиционно в ходе церемонии были танцевальные и песенные номера. Так как 10 сентября в текущем году пришлось на 150-летнюю годовщину со дня рождения знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева, была представлена и небольшая постановка из его путевого дневника в исполнении артистов Приморского театра имени Максима Горького.

Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого», к 150-летнему юбилею Владимира Арсеньева Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого», к 150-летнему юбилею Владимира Арсеньева Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Церемония открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого» Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Ведущие Церемонии открытия 19-го МКФ «Меридианы Тихого» актер Сергей Кошонин и актриса Анна Чурина Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Оригинальным образом в этом году представили и призы кинофестиваля — в виде танцевального номера.

Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого» Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого» Андрей Лавренчук © ИА REGNUM Представление призов 19-го МКФ «Меридианы Тихого» Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Завершилась церемония традиционным ударом в рынду, символизирующим открытие кинофестиваля.

Ефим Звеняцкий и Андрей Соколов открывают 19-й МКФ «Меридианы Тихого» Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

Впереди зрителей ждут около 200 фильмов из 39 стран мира, мастер-классы, выставки, творческие встречи и другие мероприятия. В этом году в конкурсной программе «Меридианов» участвуют семь полнометражных фильмов и шесть короткометражных картин. Победителей объявят в ходе церемонии закрытия 16 сентября.