Москва, 10 сентября, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Москве простились с одним из создателей мультфильма «Простоквашино» Владимиром Вышегородцевым, которого не стало на 72-м году жизни. Об этом 10 сентября сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов.1980. СССР Простоквашино

«Умер Володя Вышегородцев, Владимир Иванович, блистательный мультипликатор, ожививший героев фильмов «Баба Яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Пёс в сапогах», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайка на Луне», «День рождения Алисы» и десятков других», — написал он в соцсети.

Прощание с художником прошло 10 сентября в морге больницы имени Юдина.

Напомним, советский и российский художник-мультипликатор, заслуженный художник РФ Владимир Вышегородцев был членом правления АП «Киностудия «Союзмультфильм», учредителем и членом правления РОО «Объединение «Союзмультфильм». С 2000 сотрудничал с различными анимационными студиями Москвы.