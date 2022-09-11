Василий Иванов, 11 сентября 2022, 16:41 — REGNUM В московском музее «Моторы войны» открылась экспозиция, приуроченная к празднованию Дня танкиста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Музей «Моторы войны»
Музей «Моторы войны»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители экспозиции «Моторы войны» приняли участие в динамическом показе самоходной артиллерийской установки СУ-76М.

Общий вид экспозиции первого зала
Общий вид экспозиции первого зала
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фотохроника на стенах музея
Фотохроника на стенах музея
Василий Иванов © ИА REGNUM
СУ-76М
СУ-76М
Василий Иванов © ИА REGNUM
СУ-76М
СУ-76М
Василий Иванов © ИА REGNUM

Для гостей была организована небольшая лекция об истории и боевом пути машины. Затем прошла демонстрация работоспособности двигателя грозной самоходной артустановки. «Сушка» на ходу!

На экскурсии
На экскурсии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Экскурсовод рассказывает историю появления СУ-76М
Экскурсовод рассказывает историю появления СУ-76М
Василий Иванов © ИА REGNUM
На экскурсии
На экскурсии
Василий Иванов © ИА REGNUM
Динамический показ СУ-76М
Динамический показ СУ-76М
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало динамического показа, водитель занимает свое место
Начало динамического показа, водитель занимает свое место
Василий Иванов © ИА REGNUM

Представленная машина из коллекции военно-исторического клуба «Капонир» была выпущена на заводе ГАЗ. СУ-76М стала самой массовой САУ в истории, основной объем выпуска этих машин пришелся на Горьковский Автомобильный Завод.

В музее «Моторы войны»
В музее «Моторы войны»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Т-34
Т-34
Василий Иванов © ИА REGNUM
Легкий бронеавтомобиль ФАИ
Легкий танк Т-26
Легкий бронеавтомобиль ФАИ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Легкий танк Т-26
Василий Иванов © ИА REGNUM
Моторы войны
Моторы войны
Василий Иванов © ИА REGNUM
Реконструкция парадных мундиров Иосифа Сталина и Георгия Жукова
Реконструкция парадных мундиров Иосифа Сталина и Георгия Жукова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Музей «Моторы войны»
Музей «Моторы войны»
Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, Праздник «День танкиста» был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 11 июля 1946 года, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне, а также заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил бронетанковой техникой». В России День танкиста ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября. В 2022 году праздник пройдет 11 сентября.