11 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 16:41 — REGNUM В московском музее «Моторы войны» открылась экспозиция, приуроченная к празднованию Дня танкиста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Музей «Моторы войны» Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители экспозиции «Моторы войны» приняли участие в динамическом показе самоходной артиллерийской установки СУ-76М.

Общий вид экспозиции первого зала Василий Иванов © ИА REGNUM

Фотохроника на стенах музея Василий Иванов © ИА REGNUM

СУ-76М Василий Иванов © ИА REGNUM

СУ-76М Василий Иванов © ИА REGNUM

Для гостей была организована небольшая лекция об истории и боевом пути машины. Затем прошла демонстрация работоспособности двигателя грозной самоходной артустановки. «Сушка» на ходу!

На экскурсии Василий Иванов © ИА REGNUM

Экскурсовод рассказывает историю появления СУ-76М Василий Иванов © ИА REGNUM

На экскурсии Василий Иванов © ИА REGNUM

Динамический показ СУ-76М Василий Иванов © ИА REGNUM

Начало динамического показа, водитель занимает свое место Василий Иванов © ИА REGNUM

Представленная машина из коллекции военно-исторического клуба «Капонир» была выпущена на заводе ГАЗ. СУ-76М стала самой массовой САУ в истории, основной объем выпуска этих машин пришелся на Горьковский Автомобильный Завод.

В музее «Моторы войны» Василий Иванов © ИА REGNUM

Т-34 Василий Иванов © ИА REGNUM

Легкий бронеавтомобиль ФАИ Василий Иванов © ИА REGNUM Легкий танк Т-26 Василий Иванов © ИА REGNUM

Моторы войны Василий Иванов © ИА REGNUM

Реконструкция парадных мундиров Иосифа Сталина и Георгия Жукова Василий Иванов © ИА REGNUM

Музей «Моторы войны» Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, Праздник «День танкиста» был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 11 июля 1946 года, «учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне, а также заслуги танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил бронетанковой техникой». В России День танкиста ежегодно отмечают во второе воскресенье сентября. В 2022 году праздник пройдет 11 сентября.