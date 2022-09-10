Новая Каховка, Бывш. УССР, , 17:42 — REGNUM В городе Новая Каховка обнаружен склад боеприпасов диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщили 10 сентября в ГУ МВД по Херсонской области.

Склад боеприпасов в подвале дачного дома в Новой Каховке T. me/police_kherson_press

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Склад оружия и боеприпасов сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой РФ обнаружили в погребе дачного дома.

«Правоохранители изъяли: 4 290 патронов калибром 5,45 мм, граната РГД, 3 гранаты Ф-1, две дымовые шашки, противотанковую мину и ПЗРК «Игла», — рассказали в ведомстве, добавив, что ракетный комплекс предназначен для уничтожения самолетов и вертолетов.

В областном МВД предположили, что арсенал принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области.

«В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия», — добавили в ведомстве.

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