Химки, Московская область, , 17:37 — REGNUM 10 сентября футбольный клуб «Химки» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

ФК «Химки»

Желтые карточки получили Роман Ежов, Резиуан Мирзов, Захар Волков и Бутта Магомедов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Алексей Ширяев и Игорь Князев.

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Тихий, Зуев, Волков, Филин, Главчич, Камышев (Глушаков, 46’), Магомедов, Ломовицкий, Гбане (Долгов, 86’), Кухарчук (Мирзов, 65’).

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Бейл, Евгеньев, Барач, Якуба (Витюгов, 75’), Ежов, Коваленко (Бабкин, 90’), Соколов (Хубулов, 46’), Глушенков (Пиняев, 47’).

«Химки», набрав восемь очков, укрепились на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата. «Крылья Советов» с 10-ю очками временно поднялись на девятое место.