Варшава, , 17:27 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за нерешительность после начала спецоперации РФ на территории [б. УССР] и ошибки, допущенные в энергетической политике. »Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на территории [б. УССР], была очень разочаровывающей», — отметил политик в интервью журналу Spiegel.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Моравецкий считает, что политика Германии нанесла значительный ущерб Европе. Страна слишком поздно отказались от российского газа, а отказ от угля и атомной энергии был преждевременным. Немецкая энергетическая политика, которой всегда хвастался Берлин, находится в руинах.

«Колебания, бездействие Берлина ставят под серьезное сомнение ценность союза с Германией. И мы не единственные, кто так говорит», — сказал премьер-министр Польши.

Также Матеуш Моравецкий раскритиковал Германию за постоянное «преклонение перед Россией». »Немцы всегда были очень снисходительны по отношению к Москве и преклонялись перед ней», — резюмировал политик.

Напомним, Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации [б. УССР], защищая людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.