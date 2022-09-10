Донецк, 10 сентября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители ВСУ. Об этом 10 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Луганское: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую в ДНР из артиллерии.